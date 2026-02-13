​Sédhiou : cinq individus interpellés, cinq kg de chanvre indien saisis

Dans la lutte contre le trafic de drogue, les éléments de la Brigade Territoriale de Sédhiou (sud), en poste de contrôle à Dianna Malary, ont mené des opérations les 07 et 10 février 2026 dans cette zone.



Selon un communiqué de la gendarmerie, les opérations ont permis d’interpeller cinq (05) individus dont trois (03) pour «détention et trafic de chanvre indien» et les deux (02) autres pour «détention et usage de chanvre indien». Cinq (05) kilogrammes de chanvre indien et une moto ayant servi au transport de la drogue, ont été saisis.