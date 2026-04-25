​Sénégal : La SAR mise sur l’équité territoriale pour ses actions sociales

Le Directeur général de la Société Africaine de Raffinage (SAR), Mamadou Abib Diop, a présidé ce vendredi une importante journée d'actions sociales à Diamaguène Sicap Mbao. Cette initiative, qui cible 50 familles vulnérables et plus de 1 500 Daara à travers quatre régions, marque la volonté de l'entreprise d'inscrire sa responsabilité sociétale dans le respect des dispositions constitutionnelles sur la redistribution des ressources naturelles.



L'intervention de la société nationale ne se limite plus à sa zone d'impact immédiate. Pour Mamadou Abib Diop, cette dynamique répond à une obligation légale et morale. S'exprimant au micro de Sud FM, il a souligné que cette démarche vise à améliorer concrètement les conditions de vie des populations, tout en appuyant les efforts de l'État dans le domaine social.



« Donc ce que nous sommes en train de faire c'est tout simplement le prolongement de ce que dit la constitution parce que la constitution nous impose à exploiter les ressources naturelles et à améliorer les conditions de vie des populations. Donc notre politique RSE s'inscrit résolument vers en tout cas le respect de ce que dit la constitution. Donc raison pour laquelle une initiative de ce genre d'autant plus qui concerne les Daara, qui concerne les enfants, qui concerne des couches vulnérables est une priorité vous savez pour nous. Et raison pour laquelle nous ne pouvons que en tout cas en féliciter et puis encourager docteur Mbaysen pour cette belle initiative. C'est une initiative qu'il faut reproduire parce que l'état à lui seul ne peut pas venir à bout de toutes les actions sociales qui lui incombe », a déclaré le Directeur général de la SAR.



Cette opération, menée dans des zones à forte densité démographique, se veut le point de départ d'un programme plus vaste. La direction de la SAR insiste sur la notion d'équité territoriale pour justifier l'élargissement de ses interventions au-delà de sa zone de rayonnement habituelle.



Mamadou Abib Diop a précisé la vision de l'institution en concluant : « Alors comme vous le savez c'est des zones qui sont non seulement surpeuplées mais qui concentrent le plus de Dara au niveau du Sénégal. Et donc ce qu'on a voulu également, parce que ce qu'il faut rappeler c'est que c'est juste une première initiative, c'est la première phase, mais cette initiative aura certainement une envergure nationale... L'idée c'est vraiment d'avoir une équité en tout cas territoriale en matière d'action sociale. Donc raison pour laquelle on a vraiment insisté pour que l'Assa puisse accompagner cette première initiative du Seine d'Inde qui va concerner 50 familles vulnérables au niveau de la zone de Diamaguène Sicap Mbao, plus de 1500 Daara et 4 régions ».