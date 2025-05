​Sénégal : un recensement national des daaras prévu en juin pour mieux encadrer les talibés

Le gouvernement annonce une vaste opération de recensement des daaras dès le mois de juin, dans le cadre d’un programme visant à renforcer leur autonomie et à améliorer la protection des enfants talibés.



L’annonce a été faite par la ministre de la Famille et des Solidarités, Maïmouna Dièye, en marge du Gamou de Ndiawagn Ndiaye, dans la commune de Diokoul Dieuwrign (département de Kébémer). Ce recensement s’inscrit dans une volonté politique forte de réformer le système des daaras et de lutter contre la mendicité infantile.



« Sur instruction du président de la République, le Premier ministre prendra des mesures sévères concernant la mendicité et la gestion des daaras », a déclaré Maïmouna Dièye. Elle a dénoncé avec fermeté les conditions de vie de nombreux enfants talibés, souvent livrés à eux-mêmes dans les rues. « Nous ferons tout pour que ces enfants soient traités comme les élèves des écoles françaises. C'est vraiment déplorable de les voir errer dans les rues à tout moment », a-t-elle ajouté.



Le recensement, prévu pour juin 2025, vise à identifier les daaras fonctionnant dans les règles et à accompagner les serignes daaras reconnus. La ministre a par ailleurs critiqué ceux qui exploitent les enfants à des fins lucratives. « Certains encouragent la mendicité à travers des transferts d’argent. Ils ne sont pas sérieux, et nous allons y mettre un terme », a regretté Maimouna Dieye.



Cette initiative marque une étape importante dans la volonté de l’État de moderniser les daaras tout en assurant la dignité et la sécurité des enfants qui y sont formés.