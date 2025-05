RS Yoff explose : les joueurs posent le ballon après 5 mois sans salaire

La situation devient critique à la Renaissance Sportive de Yoff. Depuis ce matin, les joueurs ont entamé une grève générale pour protester contre cinq mois de salaires impayés, une situation qui mine leur moral et compromet sérieusement les performances du club.



"Trop, c'est trop", semble être le mot d'ordre dans les rangs des joueurs, qui ont décidé de dire stop après des semaines de silence et de promesses non tenues. Cette grogne arrive à un moment charnière de la saison : à cinq journées de la fin du championnat, RS Yoff occupe une inquiétante 15e place avec seulement 21 points, flirtant dangereusement avec la zone de relégation.



Le non-paiement des salaires n'impacte pas seulement le quotidien des joueurs, mais reflète clairement sur le terrain. Motivation en berne, cohésion fragilisée, résultats en chute libre...le club semble s'enfoncer dans une spirale négative.



Face à cette crise les supporters s'inquiètent. Quelle réponse apportera la hiérarchie de RS Yoff ? Y aura-t-il une sortie de crise rapide ou le club va-t-il s'enliser jusqu'à un possible naufrage sportif ?



Une chose est sûre : sans solutions urgentes, la descente en division inférieure devient une menace réelle.