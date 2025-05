Sélection brésilienne : les révélations d'Ancelotti sur Casemiro, Neymar et ses choix

Carlo Ancelotti a été présenté comme le nouvel entraîneur de la Canarinha hier, lundi. L’Italien a tenu sa toute première conférence de presse sous ses nouvelles fonctions.



Arrivée au Brésil : "Je suis très excité à l'idée que le Brésil soit à nouveau champion du monde. Les Brésiliens m'ont accueilli avec beaucoup d'affection. Je suis très heureux et très motivé. Nous allons faire un travail très responsable. Je tiens à remercier le Real Madrid de m'avoir permis de négocier. Le défi est très grand. J'envoie un message de foi, de confiance et d'affection pour l'équipe nationale. Ne jamais abandonner et ne jamais renoncer. Les supporters peuvent beaucoup aider dans cette période."



Ses liens avec le Brésil : "J’ai toujours eu un lien particulier avec ce pays. J'ai entraîné de nombreux Brésiliens : Ronaldo, Rivaldo, Ronaldinho, Pato, Kaka, Douglas Costa, Marcelo.. Sans oublier les derniers, Militao, Rodrygo, Endrick..... Ce lien avec le Brésil a commencé très tôt dans ma carrière. Je viens à Rio de Janeiro pour la première fois. Je veux profiter de cette ville."





Les attentes : "Je sais très bien ce qu'on attend de moi : que je fasse du bon travail et que le Brésil gagne la Coupe du monde. Mais il est important d'avoir le soutien et l'aide d'un pays."



Retour de Casemiro : "C'est un grand joueur. J'ai eu la chance de le côtoyer, je pense que l'équipe a besoin de ce type de joueur, qui a du charisme, de la personnalité, du talent. Le Brésil a toujours eu beaucoup de talent. Maintenant, il faut y ajouter le sacrifice, l'engagement, et Casemiro possède tout cela. C'est un aspect fondamental, surtout lorsqu'on se prépare pour une Coupe du monde. Je ne regarde pas les passeports quand je fais une convocation. Casemiro est appelé parce qu'il le mérite, en raison de son expérience et de son leadership."



Neymar non convoqué : "J'ai essayé de sélectionner des joueurs qui vont bien. Neymar revient tout juste de blessure. C'est un joueur très important. Nous comptons sur lui pour qu'il soit à son meilleur niveau. Il est rentré au Brésil pour bien préparer la Coupe du monde. J'ai parlé avec lui pour lui expliquer et il est d'accord avec nous."



Pourquoi le Brésil et non l'Italie ? "Parce que l'Italie n'avait pas besoin d'un sélectionneur et ne m'a jamais appelé. Le Brésil m'a appelé. L'histoire dit que le Brésil est la meilleure équipe du monde. Ils ont gagné cinq Coupes du monde et ils m'ont choisi pour gagner la sixième. Je me réjouis de cette responsabilité."



Le style de jeu : "Je ne sais pas quel est le meilleur système qui nous permettra de gagner des matchs. Je sais que le système dépend des caractéristiques des joueurs dont vous disposez et qu’il faut qu'ils se sentent à l'aise sur le terrain. On ne peut pas lire le football d'une seule manière. Je n'aime pas que mon équipe ait une seule identité. Si vous voulez réussir, vous devez faire beaucoup de choses bien. Allons-nous jouer comme le Real Madrid ? Ça dépend, comme la saison dernière, oui, comme cette saison, mieux vaut que non.



Vinicius Junior : "Vini n'a pas joué à son meilleur niveau cette saison, mais il va jouer à son meilleur niveau. C'est un travailleur acharné, un battant.... Quand il y a trop de pression pour bien faire, c'est quelque chose qui parfois fait qu'on ne se sent pas bien."



L'absence de son fils Davide : "Cette négociation a commencé il y a deux ans. Puis elle s'est terminée parce qu'il avait un contrat avec le Real Madrid et elle a été rouverte cette année. Davide, en ce moment, a une négociation ouverte avec une équipe européenne et il ne semblait pas juste de le faire venir. S'il va dans un club, je lui souhaite bonne chance et si ce n'est pas le cas, il pourra revenir avec nous."