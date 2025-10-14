​Souveraineté électrique : L'État renouvelle son soutien au projet de ‘’Laboratoire national’’ lors des 30 ans de PROQUELEC

Le projet ambitieux du “Laboratoire national”, considéré comme une infrastructure vitale pour la sécurité et la recherche, bénéficiera d’un soutien total et continu du ministère de l’Énergie, du Pétrole et des Mines. Cette assurance a été donnée ce mardi à Dakar, lors de la célébration du 30e anniversaire de l’Association pour la Promotion de la Qualité du Matériel et des Installations Électriques Intérieures (PROQUELEC), filiale de la Senelec.



Un événement jugé « très important », d’autant plus qu’il s’inscrit dans le champ de l’intelligence artificielle.



Représentant le ministre Birame Soulèye Diop, Mme Ndeye Fatou Mbow Ly, directrice de l’Énergie, a salué la pertinence et la portée nationale du projet. « C'est un événement très important qui marque l'anniversaire, le 5ème anniversaire et qui s'inscrit en marge de l'intelligence artificielle », a-t-elle déclaré.



« Nous avons tenu à venir manifester notre soutien et notre accompagnement au projet, notamment par rapport à son projet très ambitieux qui porte sur le Laboratoire national. Ce sera une infrastructure vitale très importante, aussi bien pour la sécurité des installations, pour les recherches également », a-t-elle ajouté.



​Elle a, par ailleurs, réaffirmé l'engagement ferme du ministère à soutenir ce projet structurant. « C'est vraiment le lieu de renouveler notre accompagnement, de dire que ce projet bénéficiera de tout l'accompagnement et le soutien requis pour sa pleine mise en œuvre, mais aussi sa pleine opérationnalisation. Donc naturellement, il bénéficie de tout l'accompagnement et le soutien requis du Ministère », a-t-elle assuré.



​Prenant la parole, Moustapha Dieye, Directeur général de PROQUELEC a indiqué que cet anniversaire, marquant trois décennies d’action ininterrompue au service de la sécurité électrique et de la protection des usagers au Sénégal, coïncide avec un autre événement d’envergure : l’Assemblée Générale de la Fédération Internationale pour la Sécurité des Usagers de l’Électricité (FISUEL), organisée à Dakar du 13 au 16 octobre 2025.



Selon lui, cette double célébration symbolise la « convergence des efforts nationaux et internationaux en faveur d’un environnement électrique plus sûr et plus fiable ».



Le DG de PROQUELEC a profité de cette occasion solennelle pour solliciter l’appui institutionnel de l’État pour la réalisation de ce Laboratoire, qu'il juge « unique et vitale pour la protection des consommateurs et l’intégrité de notre réseau national », qu’il qualifie de « maillon essentiel de la souveraineté du Sénégal en matière de qualité électrique ».



M. Dièye a également exposé l'ambition de son institution de dépasser les frontières nationales : « Forts de notre expertise unique, nous aspirons à devenir un Pôle d’expertise régional en matière de normalisation, de certification et de sécurité électrique dans l’espace CEDEAO ».



​ Enfin, il a rendu un hommage appuyé aux pionniers de PROQUELEC, qui, depuis 1995, ont œuvré pour que « la sécurité électrique est un droit pour tous, une responsabilité partagée ».



En conclusion, M. Dieye a souligné que ces 30 ans ne sont pas « un aboutissement, mais une plateforme d’où nous nous projetons vers un avenir électrifié, sûr et durable ».

