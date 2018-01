​Tambacounda : Bras de fer entre gendarmes et jakartamans, le préfet appelé à faire régner l'ordre public

Un après-midi très chaud a été constaté ce mercredi à Tambacounda. Les affrontements entre les éléments de la gendarmerie de la zone et des Jakartamans ont fini par immobiliser une vingtaine de véhicules.



Tout est parti, lorsque les éléments des forces de sécurité ont commencé à immobiliser une dizaine de taxi motos pour défaut de vignette, carte grise et permis de conduire. Et pour dire non à ces interpellations, les jakartamans ont organisé une caravane. Sur ce, ils ont fini par être dispersés par des gaz lacrymogènes. A cet effet, une rencontre de négociation s’est tenue dans l’enceinte du commissariat de police. Ainsi, ces jeunes menacent de passer à la vitesse supérieure, si toutefois le préfet du département ne prend pas des mesures qui s'imposent pour faire régner l'ordre public.