Foot : Le Maroc remporte la Coupe Arabe 2025

Alors que la CAN 2025 au Maroc va démarrer dans quelques jours et que les Lions de l’Atlas font office de grands favoris, les Marocains avaient peut-être un premier titre à célébrer ce jeudi. Le pays du Maghreb défiait ainsi la Jordanie pour cette finale de Coupe Arabe disputée au Qatar. Et il a remporté cette compétition avec une victoire 3-2, en prolongation, au terme d’un match dingue.



La rencontre démarrait très bien pour la sélection marocaine, avec un golazo d’Oussama Tannane depuis sa moitié de terrain dès la 4e minute. Un missile qui a lobé le portier jordanien, un peu trop avancé. Mais derrière, le Maroc n’a pas pu faire le break malgré quelques situations intéressantes, et la Jordanie a égalisé au retour des vestiaires. Ali Al Olwan a ainsi fait trembler les filets de la tête, bien positionné au second poteau (1-1, 48e). Il a ensuite doublé la mise à la 68e, sur penalty placé sous la barre (2-1).



Et à quelques minutes de la fin, Abderrazak Hamedallah a égalisé, en renard au deuxième poteau, profitant d’un dégagement du gardien pour l’expédier au fond (2-2, 88e). En prolongation, l’attaquant d’Al-Shabab s’offrait un doublé pour remettre le Maroc devant (2-3, 100e), et le score n’a plus bougé, permettant à sa sélection de s’emparer du titre pour la deuxième fois de son histoire.