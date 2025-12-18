Ziguinchor : 5 entreprises accompagnées et 8 distinguées par le BMN et le COPIL-R

le Bureau de Mise à Niveau (BMN) et le COPIL-R ont officialisé ce jeudi 18 décembre 2025, à l’Hôtel Kadiandoumagne de Ziguinchor, l’accompagnement de cinq (5) entreprises dans le cadre du Projet Agropole SUD et ont distingué huit (8) entreprises performantes lors d’une cérémonie présidée par Pascal Ehemba, Président de la Chambre de Commerce et des Industries, en présence de Fatou Dyana Ba, Directrice du BMN, des membres du Comité de Pilotage Restreint (COPIL-R), des représentants des projets Agropole SUD et PROVALE-CV, ainsi que des chefs d’entreprises et partenaires techniques et financiers, selon un communiqué transmis à PressAfrik.



D’après le document, cette cérémonie s’inscrit dans le cadre des Projets Agropole Sud et PROVALE CV, mis en œuvre par le BMN. Depuis plus de vingt ans pour accompagner les entreprises sénégalaises dans leur modernisation et leur intégration aux chaînes de valeur nationales et régionales.



5 entreprises du Projet Agropole SUD accompagnées



À l’issue de la session du COPIL-R tenue ce jour, cinq (5) entreprises de la région ont vu leurs plans de mise à niveau approuvés et ont procédé à la signature officielle de leurs conventions avec le BMN. Ces entreprises, issues des filières agro-industrielles prioritaires, bénéficieront d’un accompagnement technique et financier visant à renforcer leur productivité, leur compétitivité et leur capacité à créer de la valeur ajoutée locale.



Chaque dossier a préalablement fait l’objet d’une visite technique approfondie réalisée par les membres du COPIL-R dès la veille, permettant de valider sur le terrain les diagnostics établis par les experts du BMN et de s’assurer de la pertinence et de la faisabilité des projets.



Distinction de 8 entreprises performantes



En marge de la signature, huit (8) entreprises issues des projets Agropole SUD et PROVALE-CV ont été distinguées pour leurs performances remarquables, notamment en matière de taux de réalisation, d’impact social et de création d’emplois. Cette reconnaissance publique souligne l’engagement et la résilience des entrepreneurs locaux, ainsi que l’efficacité des programmes d’accompagnement du BMN et de ses partenaires, souligne le communiqué.



Le document rappelle également le bilan régional du BMN : depuis le lancement du Programme Casamance en 2015, plus de 160 entreprises de Ziguinchor et de la Casamance ont été accompagnées, bénéficiant de plus de 3 milliards de FCFA de primes qui ont généré près de 9,5 milliards de FCFA d’investissements privés. « Ces investissements ont dynamisé des secteurs clés tels que l’agrotransformation, l’agriculture durable et la relance touristique », conclut-t-il.