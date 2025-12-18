Fatick : interception de 15 kg de chanvre indien, un individu arrêté par la BRS

La Brigade Régionale des Stupéfiants (BRS) de Fatick, rattachée à l’OCRTIS, a mené une opération réussie le 17 décembre 2025 aux environs de 22 heures, aboutissant à l’interpellation d’un individu pour « association de malfaiteurs et trafic international de drogue » portant sur une saisie de 15 kg de chanvre indien.
Selon la Police nationale, l'opération a été déclenchée suite à l'exploitation d'un renseignement opérationnel signalant un réseau de trafic de stupéfiants empruntant des voies frontalières non officielles pour ses activités illicites.
Grâce à un dispositif de surveillance, les éléments de la BRS de Fatick ont intercepté le suspect à la périphérie du village de Masserinko (secteur de Karang). Son acolyte, profitant de l'obscurité et de la densité de la végétation, a réussi à prendre la fuite.
Le mis en cause a été placé en garde à vue dans les locaux de la brigade. L'enquête se poursuit afin d'identifier et d'appréhender les autres membres de ce réseau.
