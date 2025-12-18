Affaire SOFTCARE : le ministère de la Santé annonce une mission conjointe pour faire la lumière sur les faits

L’affaire SOFTCARE continue d’alimenter la polémique après une inspection menée par l’Agence de Régulation Pharmaceutique (ARP) au sein de l’entreprise SOFTCARE SN COMPANY LIMITED, suscitant de nombreuses interrogations dans l’opinion publique.



Dans un communiqué publié ce 18 décembre, le ministère de la Santé et de l’Hygiène publique (MSHP), en sa qualité d’autorité de tutelle, a annoncé qu’une « mission conjointe sera diligentée sans délai, en étroite collaboration avec le Ministère du Commerce et de l'Industrie, afin de faire toute la lumière sur cette affaire ».



Le département dirigé par Dr Ibrahima Sy assure qu’il va revenir vers le public avec des « informations précises, vérifiées et conformes à la réalité, dans un souci de transparence et de responsabilité ».



Le ministère souligne par ailleurs qu’il prendra toutes les mesures correctives nécessaires, conformément aux textes en vigueur et dans le respect des principes de justice et d'équité.



Enfin, le MSHP rassure les populations et réaffirme son attachement indéfectible à la « préservation de la santé publique, à la sécurité sanitaire et à la régulation rigoureuse du secteur pharmaceutique ».