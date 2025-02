​Taxonomie verte : un pas de plus vers la finance durable au Sénégal

Le ministère de l'Environnement, du Développement durable et de la Transition écologique (MEDDTE) et le ministère des Finances et du Budget (MFB) en partenariat avec la Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH, coopération technique allemande ont initié une formation d'un groupe d'experts en Taxonomie ce mercredi 19 février 2025 à Dakar. Cette formation entre dans le cadre de la rédaction de la taxonomie verte du Sénégal qui devrait permettre d'avoir un langage commun de la notion de durabilité, de lutter contre l'écoblanchiment et de diriger plus de capitaux vers des activités économiques durable. Ce pour soutenir la transition écologique et climatique.



« La taxonomie classe les activités en fonction de leur contribution environnementale et de leur impact économique. La GIZ soutient cette taxonomie depuis juillet 2023. Le nouveau programme de finance durable au Sénégal vise à financer des activités ayant un impact environnemental ou social. Le ministre de l'Économie et l’ambassade d’Allemagne, ont signé un accord de coopération d'une valeur de plus de 24 milliards d'euros », a déclaré Layti René Pierre Ndiaye, conseiller technique du Directeur général du secteur financier au ministère des Finances et du Budget.



Selon lui, ce programme, c’est une partie de cet accord de coopération et qui s’élève à 6 millions d’euros. « Il permettra de couvrir deux axes : le cadre stratégique pour la finance durable, comprenant la politique, la formation, les institutions financières, et les PME, et PMI, et les instruments financiers pour promouvoir et permettre aux entreprises et aux institutions financières de gérer les risques climatiques », a-t-il expliqué.



Pour sa part, Helena Ruiz, conseil régional pour les données économiques des femmes au bureau d’Onu femme a soutenu que l’apport de ONU femme est un apport technique, pour s’assurer que la dimension de genre est bien prise en compte dans le développement de cette classification des investissements vert qui est la taxonomie verte.



« La taxonomie verte établit des critères de sélection pour les utilisateurs tels que les investisseurs, les entreprises et les intermédiaires financiers afin d'évaluer la capacité des activités économiques à soutenir la transition écologique et climatique. Pilotée par le MEDDTE et le MFB, avec le soutien technique et financier de la GIZ dans le cadre du projet Accès. L'attaque socio-économique sera un outil clé pour la mise en œuvre de la transition écologique au Sénégal, en assurant un processus inclusif et participatif. Elle générera de nouveaux emplois pour les PME et PMI, ouverts aux femmes, aux jeunes filles et aux garçons, et garantira une transition inclusive et non-discriminatoire », a-t-elle soutenu.



De son côté, Julia Karls, Directrice du projet à la GIZ, est revenue sur le nouveau projet, dénommé renforcement de la finance durable au Sénégal qui a débuté en février 2025 et durera trois ans. « Il est financé par le ministère allemand de la coopération internationale et du développement et vise à renforcer la finance durable sur le marché financier sénégalais. Le projet se concentrera sur le développement politique et les institutions financières », a-t-elle laissé entendre.