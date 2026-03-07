​Tension et réconciliation : Niakhaté et Malang Sarr, du coup de sang à l’accolade

Jeudi soir, le quart de finale de Coupe de France entre l’OL et le RC Lens (2-2, 4-5 t.a.b.) n’a pas seulement offert du suspense sur le terrain, il a aussi été le théâtre d’échanges houleux entre Moussa Niakhaté et Malang Sarr, visibles tout au long de la seconde période. La séquence n’a échappé à personne et a animé les commentaires d’après-match.



Sur le plateau de beIN Sports, le Lensois a cherché à apaiser la situation. Le ton est vite devenu plus convivial : trois minutes après une phase arrêtée, les deux joueurs se sont excusés et embrassés sur la pelouse — geste confirmé ensuite par Niakhaté sur ses réseaux sociaux. « Il a tout dit… 3 min après, sur un CPA, on s’est excusés et pris dans les bras. Après le match aussi. Malang, c’est mon frère ! Ça fait presque 10 ans qu’on se connaît », a-t-il écrit, rappelant que ces altercations font partie du football et n’entachent pas une amitié de longue date.



Le quotidien rapporte qu’à l’heure où les passions retombent, une réconciliation publique a permis de tourner la page peut‑être en vue d’une future retrouvailles sous le maillot du Sénégal.