​Tensions à l’AIBD : Les délégués du personnel de TSA appellent le PM à faire un « audit profond de leur boîte »

Les délégués du personnel de Téranga Sûreté Aéroportuaire (TSA) ont interpellé le Premier ministre Ousmane Sonko, demandant un « audit profond de leur boîte » pour résoudre les difficultés auxquelles ils sont confrontés. Lors d'un point de presse tenu hier mercredi, ils ont dénoncé les nombreuses difficultés rencontrées par le personnel de l'entreprise.



Il y a quatre mois, un mouvement d'humeur avait été initié par les 500 agents de la TSA, qui avaient cessé de porter des brassards rouges suite à une demande de leur ministre de tutelle, El Malick Ndiaye. Cependant, selon Mouhamed Faye, un des délégués, « la direction générale fait la sourde oreille et ne respecte pas les engagements pris, ni l'accord d'établissement qui régit l'entreprise », rapporte Leral.



Face à cette situation, les délégués ont envoyé plusieurs lettres aux différentes structures étatiques de l'Aéroport International Blaise Diagne (AIBD) et au ministère des Transports pour exprimer leurs préoccupations, mais les problèmes persistent. Selon eux, la situation s'aggrave, avec des sanctions qui se multiplient contre les agents depuis le dernier mouvement d'humeur.



Maguèye Sy, un autre délégué du personnel, a souligné « les conditions précaires » dans lesquelles les travailleurs évoluent, ainsi que des « revenus mensuels très en deçà des normes ».



Mbaye Diagne Diaw, également délégué, a attiré l'attention sur « les pratiques trompeuses de la hiérarchie » et a dénoncé « des accusations infondées selon lesquelles les syndicalistes seraient des politiciens. »



De son côté, Mamadou Fall Diédhiou a détaillé les revendications du personnel, incluant « la revalorisation des salaires, des primes spécifiques pour les chauffeurs, une prime de risque, une prime de logement, et une salle des opérations dédiée à la prestation des compagnies. »



Les délégués ont réaffirmé leur professionnalisme et leur ouverture à la négociation, tout en appelant le régime en place à prendre des mesures concrètes pour répondre à leurs revendications.