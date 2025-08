Nioro du Rip : Quatre (4) morts et 17 blessés dans une collision sur la RN4 à Ndibe

Un grave accident de la circulation s’est produit dans la nuit de jeudi à vendredi sur la route nationale numéro 4 (RN4), à hauteur du village de Ndibe, dans la commune de Nioro du Rip. Le bilan fait état de quatre (4) morts sur le coup et dix-sept blessés, dont douze dans un état grave, selon les secours.



La collision impliquait un minicar de transport en commun et un camion. Alertés à 3 h 30 du matin, les sapeurs-pompiers de la 31ème compagnie d’incendie et de secours de Kaolack se sont rapidement déployés sur les lieux. « La violence du choc a fait que les quatre personnes sont décédées sur le coup », a indiqué le capitaine Mamadou Yahya Mané, commandant de la compagnie.



Les dix-sept blessés (12 graves et 5 légers) ont été évacués vers le centre de santé de Nioro du Rip, précise-t-il à l'Agence de presse sénégalaise (APS). Une enquête a été ouverte par la gendarmerie pour faire la lumière sur les circonstances de ce drame. « Nous conseillons toujours aux conducteurs de faire davantage preuve de prudence sur les routes, surtout pendant la nuit», a rappelé le capitaine Mané, appelant à la vigilance sur les axes routiers.