​Thiès : 108 kilogrammes de chanvre indien saisis par la Brigade régionale des stupéfiants

La brigade régionale des stupéfiants de Thiès, à 70 Km à l’est de Dakar, a procédé, le 10 novembre 2025, à la saisie de quatre (04) colis de chanvre indien d’un poids total de 108 kilogrammes, au niveau de la plage de Mballing, selon un communiqué de la Police nationale.
La brigade régionale des stupéfiants de Thiès, relevant de l’Office centrale de répression du trafic illicite des stupéfiants (OCRTIS), annonce aussi que «les trafiquants ont réussi à s’échapper, mais les recherches en vue de leur interpellation se poursuivent».
