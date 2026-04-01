Éducation : Vers un statut renforcé pour les maîtres coraniques et la modernisation des Daara

À l'occasion de la Journée nationale des Daara, ce mardi 31 mars 2026, le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a réaffirmé avec solennité la place centrale de l'enseignement coranique dans le socle de la nation sénégalaise. Saluant une institution « séculaire » qui forge les consciences et l'éthique depuis des siècles, le chef de l'État a tracé les contours d'une modernisation profonde.







Pour le président Faye, l'avenir des Daara repose sur la concrétisation des conclusions des Assises nationales, avec une feuille de route articulée autour de plusieurs axes majeurs. L'État s'engage notamment à améliorer les conditions d'apprentissage des élèves, à renforcer le statut social et professionnel des maîtres coraniques et à intégrer pleinement les Daara dans la refondation globale du système éducatif national.







Le chef de l'État a lié cette réforme à un enjeu de dignité nationale, affirmant qu'« il ne peut y avoir de souveraineté durable sans maîtrise de nos références éducatives ». En inscrivant cet héritage dans les exigences de notre temps, le Sénégal entend bâtir un modèle d'enseignement hybride, fidèle à ses valeurs spirituelles tout en étant résolument tourné vers le progrès.

