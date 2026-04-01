Grand banditisme : Le Commissariat de Dieuppeul met fin aux agissements d’une bande de malfaiteurs

Le Commissariat d’Arrondissement de Dieuppeul a présenté au procureur une bande de malfaiteurs particulièrement active dans la zone.



Selon un communiqué de la Police nationale du Sénégal, l’enquête a été ouverte à la suite de la plainte d’une victime concernant le vol d’un scooter de marque Beverly. Les investigations techniques et les renseignements recueillis ont rapidement permis d’identifier un groupe organisé, dirigé par un multirécidiviste déjà connu des services de police pour des faits similaires.



Le chef de bande a été interpellé en premier. Lors de son audition, il est passé aux aveux, permettant ainsi aux enquêteurs de localiser ses complices. Un dispositif d’interpellation a alors été mis en place, conduisant à l’arrestation de ces derniers dans les quartiers de Khar Yalla et Castors.



Le principal suspect présente un lourd passé judiciaire. Entre 2023 et 2026, il a été déféré à cinq reprises pour divers faits, notamment des agressions de type « simol » (vols en réunion avec violences), dont un cas survenu lors du combat de lutte opposant Boy Niang 2 à Tapha Tine. Il avait également été précédemment déféré par le Commissariat de Grand Yoff.



L’individu est aussi cité dans des bagarres ayant dégénéré en vols de téléphones portables, ainsi que dans le vol présumé d’un million de francs CFA dans un point multiservice.



Il convient de noter que le suspect faisait l’objet d’un avis de recherche émis par le Commissariat de Grand Yoff pour des faits de grand banditisme. Son interpellation par les services de Dieuppeul met ainsi fin à une série d’actes délictueux ayant causé d’importants préjudices aux populations.