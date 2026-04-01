Sénégal-ICESCO : Vers un partenariat stratégique pour la modernisation des Daara

Le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a reçu en audience, ce mardi 31 mars 2026, le Directeur général de l’Organisation du Monde Islamique pour l’Éducation, les Sciences et la Culture (ICESCO), le Dr Salim M. AlMalik. Présent à Dakar en qualité d'invité d'honneur de la Journée nationale des Daara, le responsable de l'institution internationale a échangé avec le chef de l'État sur les perspectives de renforcement de la coopération bilatérale.







Cette rencontre de haut niveau a permis de réaffirmer la volonté commune de bâtir un partenariat stratégique solide. Les discussions ont principalement porté sur le soutien aux dynamiques éducatives, scientifiques et culturelles du Sénégal, avec une priorité accordée à la valorisation et à la modernisation des Daaras. L'objectif affiché est de structurer ces centres d'enseignement traditionnel pour en faire des leviers de progrès social et intellectuel.







À travers cette synergie renforcée avec l'ICESCO, le Sénégal ambitionne de promouvoir un modèle éducatif « enraciné dans nos valeurs, ouvert sur le savoir et résolument tourné vers l’avenir ». Ce rapprochement stratégique devrait se traduire par des programmes concrets visant à intégrer davantage d'innovations pédagogiques au sein des Daaras, tout en préservant l'identité culturelle et religieuse du pays.

