Foot : La RD Congo de retour à la Coupe du monde après 52 ans d’absence

La République démocratique du Congo a arraché sa qualification pour la Coupe du monde 2026 en battant la Jamaïque en finale des barrages intercontinentaux mardi soir (1-0 a.p.). Les « Léopards » attendaient cela depuis 52 ans.



Axel Tuanzebe a permis à la République démocratique du Congo de mettre fin à cinquante-deux ans d'attente. Unique buteur de la finale des barrages intercontinentaux entre la RDC et la Jamaïque mardi soir (1-0), le défenseur de Burnley a, grâce à un jaillissement sur corner en prolongation (101e), permis à son pays de décrocher son billet pour la Coupe du monde 2026.



En Amérique du Nord - les « Léopards » joueront au Mexique et aux USA - cet été (11 juin-19 juillet), Chancel Mbemba - héroïque lors des barrages en zone Afrique - et ses coéquipiers feront partie du groupe K, avec la Colombie, le Portugal et l'Ouzbékistan.







Avec L’Equipe