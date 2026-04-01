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Foot : La RD Congo de retour à la Coupe du monde après 52 ans d’absence



Foot : La RD Congo de retour à la Coupe du monde après 52 ans d’absence
La République démocratique du Congo a arraché sa qualification pour la Coupe du monde 2026 en battant la Jamaïque en finale des barrages intercontinentaux mardi soir (1-0 a.p.). Les « Léopards » attendaient cela depuis 52 ans.
 
Axel Tuanzebe a permis à la République démocratique du Congo de mettre fin à cinquante-deux ans d'attente. Unique buteur de la finale des barrages intercontinentaux entre la RDC et la Jamaïque mardi soir (1-0), le défenseur de Burnley a, grâce à un jaillissement sur corner en prolongation (101e), permis à son pays de décrocher son billet pour la Coupe du monde 2026.
 
En Amérique du Nord - les « Léopards » joueront au Mexique et aux USA - cet été (11 juin-19 juillet), Chancel Mbemba - héroïque lors des barrages en zone Afrique - et ses coéquipiers feront partie du groupe K, avec la Colombie, le Portugal et l'Ouzbékistan.
 
 
 
Avec L’Equipe
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Moussa Ndongo

Mercredi 1 Avril 2026 - 02:07


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