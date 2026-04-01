UGB : la Coordination des étudiants de Saint-Louis mise sur un « dialogue sincère » pour une sortie de crise

La Coordination des Étudiants de Saint-Louis (CELS) espère une issue favorable dans le bras de fer qui l’oppose aux autorités de Université Gaston Berger de Saint-Louis (UGB).



Dans un communiqué publié à la suite de concertations menées avec différents acteurs internes et externes, la Coordination a réaffirmé sa volonté de poursuivre un « dialogue sincère, constructif et fécond », en vue d'aboutir à une sortie de crise.



Au regard des engagements pris de part et d'autre, la Coordination a demandé aux étudiants de regagner le campus après les vacances de Pâques.



La Coordination des Etudiants de Saint-Louis a réitéré son engagement et sa disponibilité pour la cause de l'étudiant.