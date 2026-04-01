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UGB : la Coordination des étudiants de Saint-Louis mise sur un « dialogue sincère » pour une sortie de crise



UGB : la Coordination des étudiants de Saint-Louis mise sur un « dialogue sincère » pour une sortie de crise
La Coordination des Étudiants de Saint-Louis (CELS) espère une issue favorable dans le bras de fer qui l’oppose aux autorités de Université Gaston Berger de Saint-Louis (UGB).
 
Dans un communiqué publié à la suite de concertations menées avec différents acteurs internes et externes, la Coordination a réaffirmé sa volonté de poursuivre un « dialogue sincère, constructif et fécond », en vue d'aboutir à une sortie de crise.
 
Au regard des engagements pris de part et d'autre, la Coordination a demandé aux étudiants de regagner le campus après les vacances de Pâques.
 
La Coordination des Etudiants de Saint-Louis a réitéré son engagement et sa disponibilité pour la cause de l'étudiant.
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Moussa Ndongo

Mercredi 1 Avril 2026 - 02:25


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