Prix FAMM : Mary Teuw Niane salue une dynamique pour réduire le coût des médicaments

Le directeur de cabinet du chef de l’État, Mary Teuw Niane, a présidé ce mardi 31 mars 2026 à Dakar la cérémonie de la première édition du « Prix Amadou Mahtar Mbow pour les savoirs endogènes ». Cet événement, initié par la Fondation Amadou Mahtar Mbow (FAMM), vise à stimuler la recherche scientifique à partir des ressources locales pour favoriser la découverte de nouveaux médicaments et réduire le coût des soins de santé au Sénégal.







Lors de cette édition inaugurale, le Prix d’encouragement a été décerné à l'enseignant-chercheur Cheikh Sall, de l’Université Iba Der Thiam de Thiès. Avec une moyenne de 15/20, il a été distingué pour ses travaux portant sur des biomolécules issues d’une plante médicinale destinées au traitement du diabète et de la drépanocytose. Le Premier Prix n'a cependant pas été attribué, aucun candidat n'ayant atteint la note minimale de 17/20 fixée par le jury.







Mary Teuw Niane a souligné que cette dynamique impulsée par la FAMM favorisera l’accès à des soins abordables, car « le secteur de la santé constitue avec celui de l’éducation, l’une des principales sources de dépenses des familles et de nos États ». Il a également salué la « rigueur » et l’« indépendance » du jury dans ses délibérations. De son côté, le ministre de la Santé et de l’Hygiène publique, Ibrahima Sy, a affirmé que la valorisation de ces savoirs s'inscrit dans une ambition de « souveraineté pharmaceutique et sanitaire » pour le pays.







Le président du conseil d’administration de la fondation, l'ancien ministre Amadou Ba, a précisé que les candidatures reçues démontrent que « le vivier de chercheurs engagés dans le domaine des savoirs endogènes reste bien plus vaste et prometteur qu’on ne pourrait l’imaginer ». À cette occasion, cinq personnalités du monde scientifique africain ont été honorées pour l’excellence de leurs recherches. Pour rappel, le parrain de la fondation, Amadou Mahtar Mbow, ancien directeur général de l'UNESCO décédé en septembre 2024, a consacré sa vie à la connaissance et à la dignité des peuples africains.

