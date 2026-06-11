​Thiès : les albinos du Sénégal inaugurent la première usine de crème solaire d’Afrique de l’Ouest

À l’approche de la Journée internationale de sensibilisation à l’albinisme, célébrée le 13 juin, l’Association nationale des albinos du Sénégal (ANAS) a tenu un point de presse, le 11 juin 2026, à Thiès (est), pour attirer l’attention sur les défis auxquels cette communauté reste confrontée.



« L’Etat et l’ANAS célèbrent cette journée le 13 juin 2026, et dans tout cela, c'est juste pour lutter contre cette discrimination notoire mais également lutter contre le chômage des albinos, le sous-emploi, les difficultés d’insertion sociale, la protection sanitaire. Donc c'est une journée qui englobe toutes les formes de lutte que l'ANAS est en train de mener au niveau national », a déclaré Mouhamadou Bamba Diop, président de l’ANAS sur les ondes de la RFM, lors du bulletin de 12 heures.



L’ANAS a annoncé que la célébration de cette année réunira des représentants de toutes les régions du Sénégal autour d’un objectif commun « renforcer la lutte contre les discriminations et promouvoir une meilleure inclusion des personnes atteintes d’albinisme ».



Cette journée sera aussi marquée par l’inauguration d’un laboratoire de fabrication de crème solaire. « Il y aura également un biseau phare, un seul dans l'Afrique de l'Ouest qui est l'inauguration du laboratoire de fabrique de crème solaire. C'est l'unique dans l'Afrique de l'Ouest », a-t-il indiqué.



Implanté au Centre national des albinos du Sénégal, dénommé « Linda Robinson House », dans le quartier Sampathé à Thiès (est), selon Mouhamadou Bamba Diop , cet outil est le fruit de plusieurs années de mobilisation de l’association.

« L'ANAS, ses membres qui sont là, se sont bagarrés, ont lutté ardemment pour avoir dans notre centre ce laboratoire de fabrication de crème solaire qui, au demeurant, va lutter contre le cancer de la peau », a-t-il soutenu.



La mise en service prochaine de cette unité de production est perçue comme une avancée majeure pour la protection sanitaire et le bien-être de cette communauté. « Vous savez que les albinos sont les premiers ennemis du soleil et donc cette fabrique qui sera fonctionnelle les jours à venir va permettre à cette communauté d'être à l'abri du cancer de la peau, en utilisant justement ces crèmes solaires », a conclu le président de l’ANAS.