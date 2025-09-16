​Touba : une jeune femme condamnée à six mois de prison ferme pour agression sur sa belle-mère

Pour une simple dispute concernant le nettoyage d'une salle de bain, une querelle a dégénéré et conduit Mbessé Ndiaye, 18 ans, en prison. La jeune femme a été reconnue coupable d'avoir agressé sa belle-mère, Toro Ndiaye, 72 ans.



L’incident a eu lieu après une dispute banale sur le partage des tâches ménagères. Excédée, Mbessé Ndiaye a violemment poussé sa belle-mère. La chute a causé à la septuagénaire une incapacité temporaire de travail de 90 jours, attestant de la gravité des blessures.



Le tribunal de Touba a statué en faveur de la victime, déclarant Mbessé Ndiaye coupable de coups et blessures volontaires. La jeune mère a été condamnée à six mois d'emprisonnement ferme et devra verser à sa belle-mère des dommages et intérêts d'un montant de 2 millions de francs CFA. Le procureur, Farba Niowi Ngom, a requis l'application de la loi.



Le juge, rendant la décision, a condamné la prévenue à six (06) mois de prison.