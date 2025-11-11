​Trafic de drogue en Inde : un Sénégalais de 43 ans, cerveau de la bande, envoyé en prison

Un ressortissant sénégalais de 43 ans a été arrêté par la police du district de Thiruvallur, dans l’Etat de Tamil Nadu (Inde). Le quarantenaire est soupçonné d’être à la tête d’un important réseau de trafic de méthamphétamine. Résidant à Delhi, il aurait coordonné la distribution de drogue dans plusieurs grandes villes indiennes.



L’enquête qui a mené à son arrestation a débuté après l’interpellation de deux individus à Manavalanagar, trouvé en possession de 55 kilogrammes de méthamphétamine, le 14 octobre dernier. Les investigations des services de police ont permis de découvrir un réseau bien structuré, s’étendant sur plusieurs Etats indiens notamment à Delhi, Karnataka, Maharashtra et Tamil Nadu. Le ressortissant sénégalais aurait joué un rôle central dans cette organisation, selon les autorités indiennes.



Ainsi, pour couvrir ses activités, il avait mis en place un système de communication crypté en utilisant des applications comme WhatsApp, ainsi que de fausses identités et des commerces fictifs. Les commandes se faisaient en ligne puis il envoyait un point GPS aux clients où la drogue était discrètement déposée.



Selon les enquêteurs, treize personnes dont des ressortissants étrangers auraient été interpelés. Selon ces derniers, le réseau a commencé à opérer depuis plusieurs mois, alimentant le marché de la drogue dans les métropoles de Chennai, Bengaluru et Mumbai.



Pour identifier d’éventuelles ramifications internationales du réseau et déterminer si, d’autres personnes au Sénégal ou ailleurs, ont pu y participer, les autorités indiennes ont annoncé qu’ils vont suivre leurs investigations.



Le ressortissant sénégalais est placé en détention et devrait être présenté devant le tribunal dans les prochains jours, d’après les informations du journal Les Echos.