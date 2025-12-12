Préparation CAN 2025, compétitions nationales, gestion : Tout savoir sur les décisions clés du Comité Exécutif de la FSF

Le Comité Exécutif de la Fédération Sénégalaise de Football (FSF) s'est réuni ce vendredi 12 décembre 2025 et a examiné plusieurs points relatifs à la préparation de l’équipe nationale pour la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) Maroc 2025, l'organisation interne de la Fédération et à la gestion des compétitions nationales.



1. Préparation de l'équipe nationale - CAN Maroc 2025



Dans un communiqué, le Comité Exécutif de la FSF informe que le regroupement des Lions démarrera le lundi 15 décembre 2025.



- La cérémonie officielle de remise du drapeau national se tiendra le mercredi 17 décembre 2025, à la Salle des Banquets du Palais Présidentiel, à partir de 17h00.



- La délégation sénégalaise rejoindra Tanger (Maroc) le 19 décembre, par vol spécial.



- Un bureau dédié pour la facilitation de l'obtention des Fan ID a été mis en place au siège de la Ligue Sénégalaise de Football Professionnel.



- Une mission avancée, récemment revenue de Tanger, a permis de finaliser les dispositions techniques et logistiques relatives à la CAN 2025.



Le Comité insiste sur la nécessité de garantir une circulation fluide et uniforme de l'information, afin d'éviter toute asymétrie.





Pour une meilleure organisation, le Comité Exécutif a mis en place les quatre comités ci-dessous et donné mandat au Président de la FSF pour la désignation des membres:



-Le comité administratif;

-Le comité technique;

-Le comité de coordination;

-Le comité information et communication.



2. Coupe du Monde 2026 - Préparation et matchs amicaux



Le Comité exécutif est revenu sur le tirage au sort de la Coupe du Monde FIFA 2026 et sur le choix du futur camp de base des Lions.



Une agence spécialisée a été contractée pour accompagner la Fédération dans ce processus, en collaboration avec l'Ambassade du Sénégal à Washington. Une mission visitera l'ensemble des camps de base disponibles.



L'Ambassadeur du Sénégal à Washington a confirmé que Son Excellence, Monsieur Bassirou Diomaye Diakhar Faye, Président de la République du Sénégal, assistera au premier match des Lions à New Jersey.



Concernant les matchs de préparation, la Fédération annonce que le contrat est d'ores et déjà signé pour une rencontre amicale États-Unis - Sénégal, prévue le 31 mai 2026. Selon l’instance, des propositions venues d'Arabie Saoudite et d'Argentine sont en cours de finalisation pour la fenêtre FIFA du mois de mars 2026.



3. Administration du football national



La FSF lance également la procédure de mise à jour exhaustive du fichier général des clubs. Elle renseigne que les termes de référence ainsi que les outils de mis en règle ont déjà été transmis aux clubs et la date limite de dépôt est fixée au 15 décembre 2025 à 17h00.



La Fédération informe que les préliminaires de la Coupe du Sénégal démarrent le 17 décembre 2025 et la finale est prévue le 15 mai 2026, selon une planification bien maitrisée.

Sur la modernisation de l'administration fédérale, le Président a réaffirmé son engagement à poursuivre les réformes structurelles.



Pour les championnats des Ligues régionales, le démarrage est fixé à partir du 20 décembre 2025.



La Fédération confirme également la poursuite du processus d’acquisition des sièges des Ligues régionales, bloqué depuis les dernières élections.

La prochaine Assemblée générale ordinaire se tiendra le 11 avril 2026.



4. Infrastructures et homologation

La commission nationale d'homologation a effectué une mission au niveau des stades Djibril Diagne, Fodé Wade et Général IDRISSA Fall.



Les stades Fodé Wade de Saly et Général Idrissa Fall du Camp LECLERC remplissent les conditions d'éligibilité.



Le stade Djibril Diagne présente quelques réserves. Toutefois le Comité Exécutif a décidé d'autoriser son utilisation pour les compétitions nationales, dès que lesdites réserves seront levées.



5. Discipline



Le Comité exécutif annonce que Thiossane Passy est autorisé à reprendre la compétition au niveau de la division régionale de Fatick.

