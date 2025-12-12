Prix E-jicom 2025 : la huitième édition célébrée ce 13 décembre sous le signe de la Résilience

La direction de l’École Supérieure de Journalisme des Métiers de l’Internet et de la Communication (E-jicom) informe que la huitième édition des Prix E-jicom de Journalisme se tiendra le 13 décembre 2025, sous le sceau de la « Résilience ».



Dans un communiqué transmis à PressAfrik, la direction précise que cette huitième édition, qui a reçu plus de 120 candidatures sera célébrée avec « diverses organisations, devenues au fil des ans des partenaires traditionnels de l’évènement, considéré comme la plus grande fête du journalisme au Sénégal ».



En sept éditions, ce sont déjà plus de 500 candidatures qui ont été reçues et plus de 60 journalistes primés dans diverses catégories, auxquels viendront s’ajouter les lauréats de la prochaine édition.



En dépit du contexte national et mondial difficile pour les journalistes et le secteur des médias, la direction souligne que cette « fête du journalisme aura lieu grâce à des partenaires, qui comme l’E-jicom, misent encore sur le journalisme au service du public », pour une « société plus démocratique, plus juste et plus inclusive ».



Parmi ces partenaires figurent : le bureau Afrique de Reporters Sans Frontières (RSF) ; l’association des Citoyens Actifs pour la Justice Sociale (Cajust) ; la section sénégalaise d’Amnesty International ; le Programme d’Appui à la Stratégie Nationale pour l’Equité et l’Egalité de Genre (Pasneeg) ; le Bureau Afrique de l’Ouest de l’Institut de Recherches pour le Développement (IRD) ; l’agence de communication et de relations publiques, Nexus Groupe et, enfin, la Fondation Hirondelle (Suisse).



Le communiqué rappelle que ces prix, destinés aux jeunes journalistes, visent à les « motiver davantage et à redorer le blason de leur métier, en mettant en exergue ses valeurs les plus positives ». Pour les initiateurs, il s’agit de « célébrer le journalisme de terrain, basé sur la recherche de la vérité et des faits, capable de traiter avec rigueur des problèmes de notre société ».



A côté des quatre « prix classiques » et du Grand Prix E-jicom de Journalisme, décernés par l’E-jicom, cinq catégories dites « spéciales », parrainées par les partenaires de l’E-jicom seront également primées lors de l’édition 2025, conclut le communiqué.