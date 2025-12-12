Sorti de prison, Badara Gadiaga réclame des réformes profondes du système judiciaire

Libéré ce vendredi 12 décembre, Badara Gadiaga est rentré à son domicile, où il a livré une brève déclaration. Il affirme ressortir « profondément renforcé » de sa détention.



« Après 154 jours de détention arbitraire, vécus comme otage politique, ma détermination ne s’est pas affaiblie. Au contraire, elle s’est profondément renforcée », a-t-il déclaré.



D’après Badara Gadiaga, il n’y a pas d’alternative à la Justice. Il affirme qu’il y a beaucoup de « réformes à faire sur notre système judiciaire ».



Le chrnoliqueur a remercié les Sénégalais dans sa grande diversité, les hommes politiques, la société civile, les religieux, la diaspora, ses avocats, les chroniqueurs, ainsi que la presse sénégalaise à qui il a décerné « une mention spéciale ». Selon lui, la presse veille à la « sauvegarde de cette belle démocratie et à la liberté d’expression ».



« Je tiens à remercier particulièrement ma famille, mes amis, mes proches, mais aussi les sénégalais de la diaspora. Très prochainement je ferai une communication pour parler aux sénégalais », a-t-il dit.