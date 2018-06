​Trafic de stupéfiant : 463 kg de Brown et 117 Kg de chanvre indien saisis par la douane

Une quantité globale de 463 kg de Brown et 117 Kg de chanvre indien a été saisie par la Douane, selon le Bureau des relations publiques et de la communication (Brpc) des douanes.



La première saisine a été opérée avec les agents de Karang qui ont saisi une importante quantité 272 kg de chanvre indien de type Brown.



Par la suite, ceux du bureau à Keur Ayib ont saisi 191 kg de Brown dans la semaine du 4 au 11 juin. Les deux mises en cause ont été appréhendées et mis entre les mains de la justice.



Et, enfin les agents de la brigade de Koumpentoum ont intercepté 177 kg de chanvre indien dans un bus corridor-Bamako-Dakar. Toutefois, le conducteur a pris la fuite.