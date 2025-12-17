Me Boubacar Cissé : « Tahirou Sarr a lavé Farba Ngom à grande eau »

Farba Ngom et Tahirou Sarr ont été entendus ce mercredi par le juge d’instruction du Pool judiciaire financier (PJF). À l’issue des auditions, l’avocat Me Baboucar Cissé, a affirmé que Tahirou Sarr a lavé à grande eau Farba Ngom.



« Son audition avait été précédée par celle de Tahirou Sarr qui a été entendu sur les faits pour lesquels ils ont été placés sous mandat de dépôt, c’est-à-dire l’escroquerie portant sur des deniers publics pour la somme de 31 milliards et de 91 milliards », a-t-il déclaré.



Selon l’avocat, les déclarations de Tahirou Sarr ont permis d’éclairer de manière « indiscutable » le juge d’instruction.



« Tahirou Sarr a lavé à grande eau Farba Ngom pour rapporter la preuve de ce que les faits qui sont reprochés à Farba Ngom ne sont pas établis tout porte sur des transactions immobilières dont les preuves ont été rapportées par Tahirou Sarr. Donc il n’y a pas eu de détournement de deniers publics, il n’y a eu absolument rien du tout », a soutenu Me Baboucar Cissé.



Me Baboucar Cissé ajoute que Tahirou Sarr est allé encore plus loin dans ses explications. « Alors qu’il leur est reproché un montant de 125 milliards, il a justifié des opérations à hauteur de 236 milliards, preuves à l’appui. Mieux encore, il a indiqué que l’État du Sénégal lui doit près de 600 milliards de francs CFA », a conclu l’avocat.

