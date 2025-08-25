​Tribunal de Commerce : la Sogetrans conteste une dette de 7,6 milliards de F Cfa rachetée par Sofico

La société générale des transports ( Sogetrans) a assigné en justice la société d’intermédiation financière (Sofico), « pour une affaire de rachat de créance » auprès de la Banque atlantique.



Tout a commencé quand, la Sogetrans a indiqué que la banque atlantique lui réclamait le remboursement d’un montant total de « 7.656.370.572Fcfa », représentant l’encours du crédit, suite à divers engagements de la société notamment, les intérêts de droit, frais et autre accessoires. Cependant, la Sogetrans a contesté cette créance dans la mesure où selon elle le montant réclamé par la banque « ne correspond pas au montant dû ».



Selon Libération dans sa parution de ce lundi, la créance contestée par Sogetrans a fait l’objet d’une cession au profit de la sofico qui subroge la banque atlantique dans ses droits et actions. Cependant, Sogetrans, soutient que la banque n’a toujours pas produit de pièce justificative concernant l’étendue de sa créance déclarée.



L’histoire a pris une autre tournure quand le tribunal de commerce a ordonné une expertise comptable. Cette expertise a montré que la créance réelle due par la société générale de transport à la banque atlantique était de « 2.314.242.526Fcfa » soit une différence de « 5.342.128.226Fcfa » par rapport au montant réclamé par la Banque.



C’est ainsi que la Sogetrans a introduit une procédure d’homologation dudit rapport devant le tribunal. Mais contre toute attente, à la date du 19 juin 2024, le tribunal a déclaré que le rapport de Me Aissatou Gueye Ndiaye était non exhaustive et avait désigné Me Babacar Ndiaye pour une nouvelle expertise comptable.



Toujours selon le journal, l’expert nouvellement désigné a déposé son rapport et la procédure est toujours pendante au niveau du tribunal de commerce.



Cependant, Sofico et la Banque ont entamé une procédure de saisie immobilière sur la base d’une créance non liquidée par la requérante. Ainsi la Banque atlantique a entrepris la vente par expropriation forcée de l’immeuble qui fait l’objet du droit au bail étendu à peine et soins édifiée sur un terrain d’une superficie de 3ha5 1a30ca saisi sur la société Sodeca, caution hypothécaire de la Sogetrans suivant saisi réelle en date du 23 mars 2022 de Me seydou Diaw Faye; huissier de justice à Thiès.



Il ressort du jugement d’adjudication N°130/24 du 04 juillet 2024 que l’immeuble hypothéqué a été adjugé à la sofico au prix de 800.000.000 Fcfa. Ainsi la Sogetrans a été admise à la procédure de règlementation suivant ordonnance N° 846/2022.



Concernant la procédure de redressement judiciaire, le Syndic avait produit l’état des créances de la Sogetrans en date du 18 juin 2025. Ainsi, la créance a fait l’objet d’une publication au journal d’annonce légale (Jal N°2943) par le syndic le 24 juillet dernier. Il résulte donc de cet état des créances arrêté et validé par le juge commissaire que la créance de la sofico produite est admise au montant de 2.314.242.526Fcfa. ce qui montre que le montant de la créance à admettre à la sofico est égale à la somme de 1.514.242.526 FCFA.



La Sogetrans demande au Tribunal de dire et juger que la créance de la Sofico ne peut être admise qu'à hauteur du montant de 1.514.242.526 FCfa, conclut le quotidien d'informations.