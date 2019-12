​UGB : affrontements entre forces de l’ordre et étudiants

Les étudiants de l’Université Gaston Berger de Saint-Louis (UGB) et les forces de l’ordre se sont encore donnés un spectacle ce lundi matin. Des échauffourées ont éclaté entre les deux camps qui ont procédé à des échanges de tirs de grenades lacrymogènes et des jets de pierres.



En effet, ces étudiants qui réclament leur bourse et les meilleures conditions d’études, ont barré la route national numéro 2 (Rn2) et brûlé des pneus, bloquant ainsi la circulation, dans cette ville située au Nord du Sénégal, selon sud Fm .