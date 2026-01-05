Enseignants sénégalais recrutés en Guinée : le Sénégal «va exiger l’acte de cessation de leur contrat (avant) réintégration»

Face à la polémique relative aux recrutements d’enseignants-chercheurs sénégalais dans certaines universités de la Guinée, le ministère de l’Enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation du Sénégal (Mesri) est monté au créneau. Celui-ci compte «exiger la cessation du contrat» pour tout enseignant concerné, avant toute «réintégration».



Selon des sources du quotidien L’Observateur au Mesri, les enseignants sont «libres de choisir», mais ceux qui seront «identifiés devront présenter un acte de cessation avant de poursuivre l’engagement avec le Sénégal».



Pour rappel, après l’éclatement de cette «affaire» faisant état d’une liste de 300 candidats sénégalais admis au recrutement d’enseignants-chercheurs du Sénégal pour le compte de la Guinée, le Pr Daouda Ngom, premier responsable du Mesri, avait invité les recteurs à «se saisir de cette question».