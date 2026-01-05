Critiques d’Amadou Mame Diop : Abass Fall dénonce «une hypocrise» et une «haine immense» contre Sonko

L’actuel maire de Dakar, Abass Fall, a déploré ce lundi 05 janvier «une haine immense» et une «hypocrise» envers Sonko, en réponse aux critiques de l’opposant Amadou Mame Diop, qui a estimé un peu plus tôt que «les propos du Premier ministre sont toujours empreints de vulgarité et d’accusations fallacieuses» avec une «gouvernance inefficace et incohérente» depuis deux ans.
«Amadou Mame Diop, acteur actif de la destruction massive de notre pays et piètre ex-président de l’assemblée nationale, fait fi de tous les efforts du Gouvernement (baisse des denrées et du coût de l’électricité, entre autres) et s’en prend honteusement à Ousmane Sonko, envers qui ils vouent une haine immense», a dit Abass Fall, dans une publication sur Facebook.
Pour le maire du parti au pouvoir, Amadou Mame Diop «continuera à souffrir et de voir Sonko au cœur de l’Etat et des Sénégalais», surtout qu’il a contribué à «la destruction» du Sénégal sous Macky Sall. «Ils pensent revenir au pouvoir en 2029 face à un peuple qui garde en souvenir les plus sombres moments de l’histoire du Sénégal sous leur magistère», a aussi ironisé Abass Fall.
