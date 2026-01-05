GTA : 18,5 cargaisons brutes de gaz naturel liquéfié livrées et les volumes devraient doubler en 2026

Selon un communiqué de presse publié ce lundi, Kosmos Energy Ltd a souligné que le projet de gaz naturel liquéfié (GNL) du Grand Tortue Ahmeyim (GTA) s'est poursuivi, avec une capacité nominale de 2,7 millions de tonnes par an en décembre 2025, atteignant un pic de production d'environ 3 millions de tonnes par an. D’après Kosmos, « le projet a livré 18,5 cargaisons brutes de GNL et une cargaison de condensat en 2025, et les volumes livrés devraient presque doubler en 2026 ».



En se basant sur ses résultats financiers et opérationnels pour le troisième trimestre 2025, publié le 3 novembre dernier, Kosmos Energy Ltd avait affirmé que la production de la phase 1 du projet GTA a continué d'augmenter au cours du trimestre, atteignant en moyenne environ 11 400 barils équivalent pétrole par jour (bep/j) nets. Durant cette période, 6,8 cargaisons brutes de GNL ont été chargées, conformément aux prévisions.



Après la fin du trimestre, 2,7 cargaisons brutes supplémentaires de GNL ont été chargées (portant le total à 13,5 en octobre), ainsi que la première cargaison brute de condensat. « La réduction des coûts d'exploitation de la phase 1 du projet GTA demeure une priorité pour le partenariat. Les coûts d'exploitation nets du projet ont diminué d'environ10 millions de dollars d'un trimestre à l'autre, avec des mesures supplémentaires en cours pour réduire encore les coûts, notamment le refinancement du contrat de location du FPSO qui devrait être achevé d'ici la fin de l'année, et la mise en œuvre d'un modèle d'exploitation à moindre coût », avait noté le rapport des résultats .



Au cours du troisième trimestre, des opérations de maintenance préventive planifiées ont été effectuées sur trois des quatre trains FLNG. Ces trois trains sont de nouveau opérationnels et le quatrième devrait subir une semaine de maintenance similaire au cours du quatrième trimestre. La phase 1, qui vise une production nominale à la fin du quatrième trimestre, voit désormais le partenariat se concentrer sur l'expansion future via la phase 1+, une extension à faible coût d'une installation existante. «Celle-ci devrait doubler approximativement le débit de gaz d'ici 2029, en tirant parti de l'infrastructure existante», annonce Kosmos Energy Ltd, dans les résultats financiers et opérationnels pour le troisième trimestre 2025.