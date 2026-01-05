Assemblée nationale du Sénégal : une première vague de 76 véhicules de service déjà répartie

La distribution du premier lot de véhicules destinés aux 165 députés de l'Assemblée nationale a démarré. Le journal L'Observateur rapporte que soixante-seize (76) véhicules 4X4 Toyota Land Cruiser Prado ont déjà été attribués à certains députés.
Pour la première répartition, cinq (05) voitures seront données aux députés qui souffrent d’handicap, sept (07) au groupe d’opposition Takku Wallu, sept (07) aux groupes des non-inscrits, cinquante-six (56) aux députés du Pastef (pouvoir). La voiture restante est attribuée au Président de l’Assemblée nationale, El Malick Ndiaye.
«Les véhicules sont stationnés à Batrain (Dakar). Il y en a qui seront livrés demain à leurs propriétaires et l'autre lot de véhicules arrivera probablement la semaine prochaine», rapporte le quotidien.
Le député Thierno Alassane Sall dénonce un «manque de transparence»
Le débat sur l'acquisition de véhicules pour les 165 députés de la 15e législature a refait surface depuis que le député et président du parti République des Valeurs (RV, opposition) a donné l’information sur la remise du premier lot de véhicules. Pour rappel, il avait fustigé le prix des véhicules (54 millions de FCFA, l’unité). «La situation actuelle ne prédispose pas à prendre de l'argent de la dette pour financer des véhicules», avait-il prévenu, avant de pointer du doigt le «manque de transparence» autour de l’achat de ces véhicules.
Pour la première répartition, cinq (05) voitures seront données aux députés qui souffrent d’handicap, sept (07) au groupe d’opposition Takku Wallu, sept (07) aux groupes des non-inscrits, cinquante-six (56) aux députés du Pastef (pouvoir). La voiture restante est attribuée au Président de l’Assemblée nationale, El Malick Ndiaye.
«Les véhicules sont stationnés à Batrain (Dakar). Il y en a qui seront livrés demain à leurs propriétaires et l'autre lot de véhicules arrivera probablement la semaine prochaine», rapporte le quotidien.
Le député Thierno Alassane Sall dénonce un «manque de transparence»
Le débat sur l'acquisition de véhicules pour les 165 députés de la 15e législature a refait surface depuis que le député et président du parti République des Valeurs (RV, opposition) a donné l’information sur la remise du premier lot de véhicules. Pour rappel, il avait fustigé le prix des véhicules (54 millions de FCFA, l’unité). «La situation actuelle ne prédispose pas à prendre de l'argent de la dette pour financer des véhicules», avait-il prévenu, avant de pointer du doigt le «manque de transparence» autour de l’achat de ces véhicules.
Autres articles
-
Affaire Softcare : SOS Consommateur monte au créneau et annonce une double offensive judiciaire
-
Enseignants sénégalais recrutés en Guinée : le Sénégal «va exiger l’acte de cessation de leur contrat (avant) réintégration»
-
Affaire SCI Pharaon : un lundi décisif pour la famille de Madiambal Diagne
-
Viol : série d’arrestations entre Grand Dakar, Guédiawaye et le Sendou
-
Litige fiscal entre Woodside et la DGID : le dossier renvoyé au 5 février 2026