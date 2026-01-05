Affaire Softcare : SOS Consommateur monte au créneau et annonce une double offensive judiciaire

​En réponse aux menaces de poursuites contre le Docteur Moussa Diallo, l’organisation de défense des consommateurs durcit le ton. Me Massokhna Kane a annoncé le dépôt de plaintes devant le Procureur de Mbour et l’OFNAC.

​Pour le président de SOS Consommateur, il est hors de question de laisser le Docteur Diallo affronter seul les foudres de l'industriel. « Si Softcare décide de poursuivre cet éminent patriote, elle trouvera devant elle beaucoup de détermination. Si elle poursuit le Dr Moussa Diallo, elle devra également poursuivre SOS Consommateur », a martelé l'avocat.



​L'organisation ne s'est pas contenté d'un soutien moral. Elle a engagé une stratégie de "double plainte" pour forcer la manifestation de la vérité sur les pratiques de l'entreprise. Une plainte contre Softcare et contre X a déjà été déposée auprès du procureur de la République et une seconde plainte sera déposée ce lundi auprès de l'Office national de lutte contre la Fraude et la Corruption (OFNAC) pour faire la lumière sur d'éventuels manquements administratifs ou éthiques.



Me Kane a rappelé que l'alerte ne date pas d'hier. Selon lui, des agents assermentés auraient signalé, il y a déjà deux ans, que l'usine n'était pas aux normes et que des matières premières périmées étaient utilisées dans le processus de fabrication. ​« L'enquête administrative traîne. Nous souhaitons désormais une enquête judiciaire pour mener toutes les diligences nécessaires », a ajouté le président de SOS Consommateur, déplorant que l'on s'acharne sur celui qui a osé dénoncer un risque sanitaire majeur.



​"Cette affaire dépasse désormais le cadre d'un simple conflit pour diffamation. Elle pose la question de la protection des lanceurs d'alerte au Sénégal et, surtout, de la sécurité des produits de grande consommation mis à la disposition des populations", d'après iRadio.