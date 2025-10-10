​URBAN SKILLS : 600 jeunes sénégalais formés aux métiers d'avenir de la mobilité durable grâce à un partenariat stratégique

Un jalon important pour l'emploi des jeunes au Sénégal a été posé, ce vendredi à Dakar avec la signature d'une convention de partenariat en vue du déploiement opérationnel du projet URBAN SKILLS - Mobilité urbaine durable. Cet accord stratégique vise à former et insérer des centaines de jeunes, dont une part significative de femmes, dans les métiers porteurs de la mobilité urbaine.



​Les signataires de cet engagement sont l’Agence universitaire de la Francophonie – Union Européenne (AUF-UE), la Société d’Exploitation du Train Express Régional (SETER), l’Agence Nationale pour la Promotion de l’Emploi des Jeunes (ANPEJ), et l’Institut Supérieur d’Enseignement Professionnel (ISEP) de Thiès.



​Former 600 Jeunes pour l'avenir de la mobilité

​Porté par l’AUF-UE, le projet URBAN SKILLS a pour objectif de former et d'insérer 600 jeunes dans des domaines variés de la mobilité urbaine durable, comme l’exploitation, maintenance, sûreté, service voyageur, logistique urbaine, etc. Ce partenariat quadripartite vise à garantir la cohérence entre les parcours de formation, les dispositifs d’accompagnement vers l’emploi et les opportunités réelles offertes par le secteur.



​Professeur Slim Khalbous, Recteur de l’AUF, a souligné la dimension stratégique de cet événement, faisant le lien avec le rôle plus large de l'AUF dans la francophonie scientifique. Il a mis en lumière l'enjeu de développement que représente la valorisation de la production scientifique dans l'espace francophone, face à la "très forte" hégémonie de l'anglais, insistant sur le fait que cet engagement est un "enjeu de développement" pour l'évolution de l'AUF.

L'ANPEJ, un acteur clé de l'Insertion

​Mme Sinna Amadou Gaye, Directrice général de l’ANPEJ, a réaffirmé l'engagement de son agence, créée pour mettre en œuvre les politiques gouvernementales en matière de promotion de l'emploi des jeunes. Elle a insisté sur l'importance de cette mobilisation, qui est un "devoir", et sur l'alignement avec l'Agenda National de Transformation Sénégal 2035.



​« Il est essentiel que nous unissions nos forces, nos expertises et nos ressources pour atteindre les objectifs communs et par la même occasion, développer un modèle durable de formation professionnelle aligné aux besoins du marché de la mobilité urbaine à bas carbone, tout en renforçant l'employabilité des jeunes et des femmes au Sénégal, » a-t-elle déclaré.



​L'Expertise de la SETER et de l'ISEP de Thiès

​Ronan Nicot, Directeur général adjoint de la SETER, a rappelé la jeunesse de son entreprise, qui, en seulement cinq ans, a recruté et formé environ 1 000 à 1 200 Sénégalais, principalement des jeunes. Il a insisté sur l'importance de la transmission du savoir, en s'appuyant sur l'expertise de sa maison mère, la SNCF, tout en mettant l'accent sur les deux priorités absolues de l'entreprise : la sécurité et la qualité de service.



​De son côté, le Professeur Fadel Niang a mis en avant le rôle central de l'ISEP de Thiès, créé il y a une dizaine d'années et pionnier d'un réseau désormais national d'Instituts Supérieurs d'Enseignement Professionnel. Le projet concernera principalement son département Transport Logistique.



​Le Professeur Niang a conclu en prenant un engagement ferme au nom de son institution : « Nous prenons l'engagement, évidemment, [...] de tout faire pour que le volet qui nous est confié et qui est une bonne partie du projet, soit mené dans les normes, tel que prévu dans la convention, mais avec satisfaction aussi bien de l'ensemble des partenaires que des bénéficiaires eux-mêmes ».

Cette collaboration marque une étape décisive dans la professionnalisation des filières de la mobilité au Sénégal, promettant des opportunités concrètes et durables pour la jeunesse du pays.

