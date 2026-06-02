​Visas Schengen : Durcissement net pour le Sénégal avec un taux de refus grimpant à 51,9 % en 2025

Selon les derniers chiffres publiés par la Commission européenne, l’espace Schengen a enregistré près de 12 millions de demandes de visas de court séjour en 2025, marquant une progression de 1,8 % sur un an qui reste toutefois « nettement inférieure aux 17 millions de demandes enregistrées en 2019 ».



Si le taux de refus global se stabilise à 14,8 %, la « Direction générale des migrations et des affaires intérieures » pointe du doigt de fortes variations régionales.



C'est en Afrique de l'Ouest que la situation se durcit le plus nettement pour les demandeurs de visa, avec des taux de rejet en forte hausse.



Le Sénégal subit un durcissement spectaculaire, son taux de refus grimpant à « 51,9 % contre 46,8 % » en 2024, ce qui signifie que plus d'un dossier sénégalais sur deux est désormais rejeté.



Cette tendance à la fermeture touche également d'autres pays de la région, à l'image du Cap-Vert, où le taux de rejet a « fortement augmenté » pour atteindre « 21,4 % contre 13,4 % » l'année précédente, illustrant les barrières administratives croissantes auxquelles font face les voyageurs ouest-africains.