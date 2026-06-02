Malika : suspecté du viol d'une écolière, un homme échappe de justesse à un lynchage

Alertés aux environs de 20 heures par la mère de la victime, les éléments du Commissariat d’arrondissement de Malika se sont immédiatement projetés sur les lieux pour soustraire le suspect à la vindicte populaire. L'homme, qui tentait de fuir les riverains après avoir été violenté, a été sécurisé et placé en garde à vue.



Le drame a été évité grâce à la vigilance d'un témoin. Ce dernier a surpris le mis en cause et la jeune élève de CE1 dans une position hautement compromettante à l’intérieur d'un bâtiment en chantier désaffecté. Ses cris ont alerté le voisinage, qui a aussitôt encerclé le suspect. Pour se défendre face à la foule, l'homme a d'abord prétendu que la fillette était sa sœur, une explication qui a provoqué la colère des habitants.



Si le suspect nie farouchement l'intégralité des faits qui lui sont reprochés, le témoignage de la victime est particulièrement glaçant. Entendue par les enquêteurs en présence de sa mère, la fillette a courageusement expliqué que l'individu l'avait entraînée de force dans le chantier avant de lui imposer un rapport sexuel d'une violence inouïe.



Une enquête approfondie est en cours. La fillette doit subir des examens médicaux et psychologiques d'urgence, tandis que le suspect sera présenté au procureur de la République à l'issue de sa garde à vue, informe le Temoin.

