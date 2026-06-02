Saly : l'Imam Yoro Diouldé Ba met en garde contre la banalisation de l'homosexualité

À l'occasion d'une prière à Saly Carrefour (Petite Côte), l'Imam Yoro Diouldé Ba a fermement dénoncé l'hypermédiatisation de l'homosexualité. Face aux fidèles, le guide religieux a appelé à préserver le caractère tabou de ces questions pour éviter leur normalisation dans la société.



Lors de son sermon solennel, l'Imam Ba a exprimé sa vive préoccupation face à la place qu'occupent désormais certains sujets dans l'espace public. Selon lui, l'exposition continue de ces thématiques nuit aux valeurs religieuses.



« L'Islam nous interdit de mettre les questions d'adultère et d'homosexualité sur la place publique, d'en parler. Ces phénomènes doivent être tabous. Le fait de toujours en parler sur les plateaux de télé, dans les journaux et sur les réseaux sociaux contribue à les banaliser », a déploré le guide religieux.



L'Imam a également profité de cette tribune pour alerter les familles sur l'influence des productions culturelles étrangères. Il a notamment regretté que l'Occident ait réussi à introduire ces thématiques dans les programmes et films destinés à la jeunesse, invitant fermement les parents à redoubler de vigilance face aux écrans.



Au-delà de ces questions de société, l'Imam Ba a exhorté les fidèles à un retour rigoureux aux fondamentaux de leur foi : la prière, l'aumône, le jeûne et le pèlerinage pour ceux qui en ont les moyens.



Il est également revenu sur la symbolique profonde du sacrifice d'Abraham, rappelant la finitude de l'existence humaine. « Celui qui égorge son mouton de Tabaski et qui voit la bête agoniser doit en tirer la leçon qu'un jour, il va mourir et que son devoir est de se soumettre à Dieu », a-t-il clamé devant l'assemblée.



L'Imam Yoro Diouldé Ba a enfin formulé des vœux pour l'avenir du pays. Il a ainsi prié pour un Sénégal de paix, marqué par la sérénité des cœurs et des esprits, la prospérité économique ainsi que le renforcement de la cohésion sociale, informe Le Témoin.