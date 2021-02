​Vol de tonnes de riz et maïs au CICES : 2 personnes arrêtées par la gendarmerie

Un cambriolage a été perpétré au Centre international de commerce extérieur du Sénégal (CICES) dans la nuit du 14 au 15 février dernier par une bande de malfaiteurs. Un vigile officiant au Cices, assisté d’un chauffeur de Taxi ont été interpellés et déférés au parquet pour association de malfaiteurs, vols en réunion commis la nuit avec usage de moyen de locomotion.



En effet, le vigile, le chauffeur de Taxi et plusieurs autres acolytes en fuite, s’étaient massés derrière un dépôt de stockage de denrées alimentaires, appartenant à la société Semicoa. Sur place, ils ont volé des sacs de riz, de maïs et autres denrées alimentaires qu’ils embarquent dans un taxi.



Ainsi la bande de présumés malfaiteurs sera surprise vers 5 heures du matin par des gendarmes de la Brigade de la Foire, en patrouille dans la zone. Les pandores sont aux trousses des autres membres du groupe, livre « L’Observateur ».