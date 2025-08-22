 FSF : le procès-verbal de l’élection du nouveau président transmis aux autorités gouvernementales

Dans un communiqué, la Commission électorale précise avoir transmis le procès-verbal de l’élection aux autorités gouvernementales, conformément à l’article 24-2 du code électoral.

En application de l'article 25 du code électoral, la Commission électorale transmettra au Secrétaire général de la FSF le procès-verbal de constat d'huissier.

Ce document atteste notamment de la vérification de l'identité des votants et du respect de la procédure électorale.

La Commission électorale de la Fédération Sénégalaise de Football (FSF) a publié, ce vendredi, sa décision finale concernant l’élection du nouveau président. Abdoulaye Fall a été élu à l’issue du second tour, avec 322 voix contre 30 pour son principal rival, Mady Touré. Il dirigera la FSF pour un mandat de quatre ans.