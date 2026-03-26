🔴 DIRECT - Déclaration de presse de Cheikh Diba, ministre des Finances et du Budget

Le ministre des Finances et du Budget, Cheikh Diba, tient une déclaration à la presse ce jeudi 26 mars 2026. Il devrait s’exprimer sur la dynamique actuelle de l’économie du Sénégal, ainsi que sur la polémique liée aux Total Return Swaps (TRS).
Cette controverse porte notamment sur l’existence présumée d’une « dette cachée » estimée à environ 650 millions d’euros, soit plus de 432 milliards de FCFA.
Cette controverse porte notamment sur l’existence présumée d’une « dette cachée » estimée à environ 650 millions d’euros, soit plus de 432 milliards de FCFA.
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