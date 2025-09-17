🔴 Direct- MIDIKENG- Wally B. Seck devant la justice, Scandale au ministère des télécommunications...

Autres articles
Instaurations des taxes Mobile Money : l’Asepame prévoit une baisse de 50% des volumes de transaction
La Direction de l'Assainissement forme des journalistes sur les questions liées à l’hygiène et à l’assainissement
Accident mortel lors du Gamou : le chauffeur du Camion-citerne condamné à 6 mois de prison avec sursis, son permis suspendu
Mbour : trois (3) colocataires risquent deux ans de prison pour avoir crevé l’œil du mari de leur logeuse
Blanchiment de capitaux présumé : La CENTIF ouvre une enquête sur des paiements de 6,7 milliards de FCFA à un cabinet français