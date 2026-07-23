🔴 EN DIRECT | Grand débat : Macky Sall face aux autres candidats au poste de Secrétaire général de l’ONU

Les six (6) prétendants au poste de secrétaire général des Nations Unies se retrouvent ce jeudi 23 juillet 2026, au siège de l'organisation à New York pour un débat public inédit.



Pour la première fois dans le processus de sélection du plus haut fonctionnaire de l'ONU, les candidats vont s'affronter lors d'une « Assemblée publique » ouverte au grand public et aux médias. Intitulée « Le prochain secrétaire général », cette rencontre organisée au siège new-yorkais des Nations Unies vise à offrir une transparence sans précédent sur les ambitions et les programmes des postulants.



Seul candidat africain à cette élection, l’ancien président sénégalais Macky Sall prendra part à cet échange aux côtés de Michelle Bachelet, ancienne présidente du Chili, María Fernanda Espinosa, ancienne présidente de l’Assemblée générale de l’ONU, Rafael Grossi, directeur général de l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA), Rebeca Grynspan, secrétaire générale de la CNUCED, et Carolyn Rodrigues-Birkett, ancienne ministre des Affaires étrangères du Guyana.