PACTE Siggil Sa Rew : Mame Ngoné Diankha prend les rênes

Changement de direction à la tête de PACTE Siggil Sa Rew. Le bureau politique du parti a annoncé la fin des fonctions de son président, Made Codé Ndiaye, après que ce dernier a choisi de rejoindre une autre formation politique.



Face à ce départ, les instances dirigeantes ont décidé à l'unanimité de confier la présidence par intérim à Mame Ngoné Diankha, jusqu'alors porte-parole nationale. Elle assurera la transition jusqu'à la désignation statutaire d'un nouveau président par les instances compétentes du parti.



Malgré ce réaménagement, la formation politique affirme maintenir sa ligne, réitérant sa détermination à poursuivre son travail au sein de la coalition APTE. Le bureau politique appelle l'ensemble des militants et responsables à la sérénité et à la mobilisation.