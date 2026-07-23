Démissions à Pastef : Amadou Ba parle d'une « stratégie » pour « saborder le succès » de la vente des cartes

Le député Amadou Ba, a réagi à la vague de démissions enregistrées au sein de Pastef (majorité parlementaire). Le responsable du parti estime qu'il s'agit d'une « stratégie » visant à donner « l'impression d'un flux continu de démissions et à en amplifier artificiellement l'ampleur ».



Selon l'ancien ministre, cette démarche poursuivrait plusieurs objectifs : « saborder le succès considérable de la campagne de vente des cartes de membres, décourager les nouvelles adhésions ou en minimiser l'impact ».



Face à cette situation, Amadou Ba appelle les militants à rester mobilisés et à se concentrer sur « ce qui fait notre force aujourd'hui : le contact quotidien avec les populations et le succès de nos nouvelles adhésions ».



Ci-dessous l'intégralité de son texte.

Moussa Ndongo

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