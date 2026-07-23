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Démissions à Pastef : Amadou Ba parle d'une « stratégie » pour « saborder le succès » de la vente des cartes

Le député Amadou Ba, a réagi à la vague de démissions enregistrées au sein de Pastef (majorité parlementaire). Le responsable du parti estime qu'il s'agit d'une « stratégie » visant à donner « l'impression d'un flux continu de démissions et à en amplifier artificiellement l'ampleur ».

Selon l'ancien ministre, cette démarche poursuivrait plusieurs objectifs : « saborder le succès considérable de la campagne de vente des cartes de membres, décourager les nouvelles adhésions ou en minimiser l'impact ».

Face à cette situation, Amadou Ba appelle les militants à rester mobilisés et à se concentrer sur « ce qui fait notre force aujourd'hui : le contact quotidien avec les populations et le succès de nos nouvelles adhésions ».

Ci-dessous l'intégralité de son texte.



Démissions à Pastef : Amadou Ba parle d'une « stratégie » pour « saborder le succès » de la vente des cartes
L’annonce des démissions au quotidien et par compte-gouttes est une STRATÉGIE bien pensée pour créer une impression de flux de démission continue et de gonfler artificiellement leur ampleur.
Plusieurs objectifs sont visés: saborder le succès énorme de la vente des cartes de membres, décourager les adhésions ou minorer leur impact.

Je vous assure qu’à ce jour, il y a moins 100 démissions (ministres, DG et responsables de l’appareil Pastef). Avec leur stratégie d’annonce quotidienne, ils créent une impression de déferlante totalement fantaisiste, alors même que Pastef enregistre chaque jour des milliers d’adhésions nouvelles.

Un Parti qui vise le million d’adhérents, doit il perdre son temps avec même 500 ou 1000 démissionnaires?

Pourquoi leur donner une couverture médiatique sans frais?

Quand les postes étatiques à distribuer seront épuisés, vous verrez qu’il n’y aura plus de démissions spectacles.

Pour la millième fois, concentrons nous sur ce qui fait notre force actuelle: le contact quotidien avec le peuple et le succès de nos nouvelles adhésions.

Bonne chance aux démissionnaires dans leur nouveau parti et Focus total sur les activités de Pastef.
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Moussa Ndongo

Jeudi 23 Juillet 2026 - 23:01


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