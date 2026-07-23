Lutte sans frappe : Dakar accueille la 26e édition du Drapeau du Chef de l'État

C'est parti pour le tournoi du Drapeau du Chef de l’État. L’Arène nationale de Pikine abrite, du 23 au 25 juillet 2026, la 26e édition de cette compétition phare de la lutte sans frappe. Initialement prévue en mai, cette grande messe du sport national réunit les quatorze sélections régionales du Sénégal, toutes en quête du sacre pour succéder à Kaolack, tenante du titre.



Ce report consacre également une promesse de campagne de la nouvelle équipe dirigeante de la Fédération sénégalaise de lutte, présidée par Bira Sène, qui tenait à organiser l'événement dans la capitale.



Sur le plan de l'organisation, le tirage au sort a logé la championne en titre, Kaolack, dans une poule A relevée avec Ziguinchor et Thiès. Dakar évoluera à domicile dans la poule B face à Kédougou et Kolda. La poule C regroupe Diourbel, Tambacounda, Kaffrine et Sédhiou, tandis que la poule D mettra aux prises Fatick, Matam, Louga et Saint-Louis.



Les hostilités s'ouvrent ce jeudi avec les épreuves par équipes chez les seniors. La journée de vendredi sera consacrée aux combats individuels dans les cinq catégories de poids (+100 kg, 100 kg, 86 kg, 76 kg et 66 kg), où des ténors comme Youssoupha Fall (Kaolack), El Hadji Sidy Ndiaye (Dakar) ou Cheikh Ahmadou Sarr (Thiès) sont particulièrement attendus. Les finales dames et hommes, suivies des matchs de classement et de la remise des récompenses, viendront clôturer le tournoi ce samedi.