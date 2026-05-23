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🔴 EN DIRECT - Edition Spéciale : Limogeage de Sonko : quelles conséquences ?



Le président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, a mis fin, vendredi, aux fonctions du Premier ministre Ousmane Sonko ainsi qu'à celles des ministres et secrétaires d'État membres du gouvernement.

PressAfrikTVHD est en édition spéciale ce samedi. Le journaliste et présentateur Abdoulaye Diack, accompagné de ses invités, revient sur les conséquences d'une telle décision.
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Moussa Ndongo

Samedi 23 Mai 2026 - 10:47


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